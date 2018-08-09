Детали двойного убийства на севере Молдовы: мать и дочь сожгли заживо

Полиция задержала предполагаемого убийцу матери и дочери на севере Молдовы – он полностью признал вину и рассказал об еще одном преступлении.

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Правоохранительные органы предоставили детали двойного убийства в Сорокском районе, где нашли изуродованные тела 42-летней женщины и ее 15-летней дочери.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Двойное убийство на севере Молдовы: жесткая расправа над матерью и дочерью

Глава управления по борьбе с тяжкими преступлениями Гениспектората полиции Молдовы Игорь Зглэвуцэ рассказал в четверг на пресс-конференции, что обгоревшие тела женщины и подростка найдены в лесу в селе Думбравены. По его словам, состояние тел не позволило определить их личности сразу — потребовалась судмедэкспертиза. Он также отметил, что полиция задержала предполагаемого убийцу — им оказался 22-летний молодой человек, который полностью признал свою вину.

"Обвиняемый сознался в убийстве еще одной девочки-подростка, которая пропала в 2012 году", — подчеркнул Зглэвуцэ.

Как отметил представитель полиции, молодой человек рассказал, что решил подвезти мать и дочь на своей машине до города Сорока, а по дороге хладнокровно убил их.

"Он убил их одну за другой. Перед тем, как расправиться с ними, он изнасиловал несовершеннолетнюю, затем избил, а потом и поджог. Обе жертвы были живы в тот момент, когда он поджог их. Без сознания, но живы", — сказал представитель Генинспектората.

Молодой человек задержан и ему грозит внушительный тюремный срок.