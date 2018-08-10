"Жигули" попали на прилавок, промчавшись через всю улицу - фото

Если бы жительница Дубоссар родилась мужчиной, то она бы, скорее всего, была бы Шумахером.

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. "Скорость, свобода, ветер", — похоже, такой девиз по жизни у молодой автоледи из Дубоссар (Приднестровский регион). Но последним в этом ряду оказалось дерево.

Именно задев его, автомобиль ВАЗ-2107, которым управляла дама, врезался в прилавок, установленный на улице, сообщили в местном МВД.

Сообщается, что женщина не выбрала безопасную скорость движения и не справилась с управлением. Вот и случился инцидент.

© Photo: mvdpmr В Дубоссарах автоледи за рулём красного "Жигули" снесла прилавок

Всего за сутки в регионе произошло 5 ДТП. Например, в Бендерах жительница села Парканы при движении задним ходом на автомобиле Volkswagen не убедилась в безопасности манёвра и совершила столкновение с Mercedes.