В Кишиневе задержали банду, совершившую кражу в Госуниверситете

Злоумышленники грабили валютные кассы, находившиеся в магазинах и даже в университетах.

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Полиция раскрыла деятельность криминальной группировки, которая специализировалась на кражах и грабежах в валютных кассах, сообщает пресс-служба Кишиневской полиции.

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Сотрудники полиции задержали нескольких подозреваемых в возрасте от 20 до 30 лет, все они с юга Молдовы. В их домах уже провели обыски.

По данным следствия, первый инцидент произошел в марте этого года. Подозреваемые проникли в один из блоков Государственного университета, где взломали платежный терминал и украли из него 8200 леев. Этого им не хватило и они проникли в другие два офиса в здании и также украли деньги.

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Другой случай произошел в Дурлештах. Злоумышленники взломали дверь одного из продовольственных магазинов, в котором находилась валютная касса и украли оттуда деньги в разной валюте.

По общим подсчетам они украли более 530 тысяч леев.

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Следствие установило, что они продумали преступную схему, которой придерживались. Например, на "дело" они всегда надевали маски, перчатки и имели оборудование для взлома металлических сейфов.

Также они регулярно меняли номерные знаки на автомобиле, который использовали в грабежах.

Главаря группировки задержали на 30 дней. Открыто уголовное дело. Ему грозит 15 лет тюремного заключения. Другого члена банды удалось задержать в Германии.

На еще троих участников группировки был выдан ордер на арест.