Вооружен и неопасен — на границе задержали человека с винтовкой

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Житель Молдовы пытался потайным образом провезти через границу пневматическую винтовку.

На контрольно-пропускном пункте Леушень 9 августа возникли проблемы у гражданина, который пытался въехать на территорию Молдовы, имея в багаже пневматическую винтовку модели "Kandar LB-600" и 27 зарядов к этому оружию.

© REUTERS / Umit Bektas О некоторых особенностях оружейной контрабанды в странах СНГ

Мужчина утверждал, что не подозревал о правилах, обязывающих декларировать провоз пневматического оружия. Однако незнание закона, в любом случае, не освобождает от ответственности. Владельцу оружия грозит штраф в размере 4500 леев.

"Kandar LB-600" — бюджетная пневматическая винтовка калибра 4,5 миллиметра. Относится к классу "средне-мощной" пневматики. Заявленная производителем скорость полета пули 170 м/с, прицельная дальность до 30 метров. Употребляется, в основном, для развлекательной стрельбы и обучения начинающих стрелков.