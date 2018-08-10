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Детская площадка

Власти Молдовы срочно провели проверку в лагере, где издевались над детьми

© Sputnik / Раду Прока
Происшествия
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После дикого инцидента в одном из детских лагерей Молдовы представители власти провели в нем срочную проверку.

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. В детском лагере Trandafirul в пригороде Кишинева Вадул-луй-Водэ двое пьяных вожатых избили 13 детей в возрасте 11-15 лет. В связи с этим инцидентом представители министерства образования, культуры и исследований приехали на базу отдыха с проверкой.

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Как сообщили в ведомстве, их сотрудника, госсекретаря в сфере образования Анжелу Кутасевич, пустили на территорию лагеря лишь спустя 30-40 минут по прибытию.

Чиновницу сначала отказались пропускать, ссылаясь на то, что лагерь является частной собственностью. Пока инспектор ожидала новостей из лагеря, семеро избитых подростков  странным образом куда-то исчезли. 

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Позже инспектор все же провела проверку разных помещений — кухни, санитарных блоков и душевых кабин. Все они оказались в ужасном состоянии.

"Исходя из увиденного, деятельность учреждения должна была быть прекращена до инцидента, который произошел в ночь с 7 на 8 августа. Компетентные органы отзовут разрешение на работу лагеря до тех пор, пока не будут устранены причины, которые привели к принятию подобного решения", — говорится в сообщении министерства.

По факту произошедшего избиения сотрудники министерства начали расследование. В ведомстве выразили сожаление в связи с происшедшим в лагере и заявили, что осуждают любые формы насилия в отношении ребенка.

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"Лица, совершающие или допускающие акты агрессии против детей, должны быть исключены из системы образования и привлечены к ответственности, в том числе уголовной, в строгом соответствии с действующим законодательством. Мы доверяем правоохранительным органам и ждем завершения расследования для того, чтобы высказать свое мнение", — заявили в ведомстве.

В то же время министерство готово сотрудничать с учреждениями, участвующими в расследовании, и окажет всю необходимую поддержку родителям и детям.

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Известно, что детей в возрасте от 11 до 15 лет оставили под присмотром подростков 16-17 лет, которые напились и впоследствии избили воспитанников.

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После уведомления местных органов власти о случившемся было созвано заседание, в ходе которого было принято решение приостановить деятельность этого лагеря.

Столичная полиция вместе с прокуратурой возбудили на двух вожатых лагеря уголовное дело по факту пыток над детьми. В то же время на администратора лагеря было заведено уголовное дело о незаконном лишении детей свободы. Он был задержан на 72 часа и находится в изоляторе Управления полиции Кишинева.

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Теги:
избили, вожатые, детский лагерь, Вадул-луй-Водэ, Молдова, Преступление, закон и правосудие
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