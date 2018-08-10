Пожар в Комрате потушен - чего лишился город

Около тысячи квадратных метров склада мебельной фабрики было охвачено огнем.

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Более 70 пожарных и спасателей тушили в пятницу возгорание на мебельной фабрике в Комрате.

Огонь запылал в пятницу утром в здании на улице Ленина, 11. Звонок в управление Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы поступил в 10.09 утра.

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На месте работали, в целом, девять пожарных расчетов из Комрата, Чадыр-Лунги и Чимишлии.

Пожар был потушен к 13.30. К счастью, человеческих жертв нет. Но огонь поразил около тысячи квадратных метров площадей фабрики, а именно склад с запчастями для сборки мебели.