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Пожар

Пожар в Комрате потушен - чего лишился город

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Около тысячи квадратных метров склада мебельной фабрики было охвачено огнем.

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Более 70 пожарных и спасателей тушили в пятницу возгорание на мебельной фабрике в Комрате.

Пожар, архивное фото
© Photo: Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale
В Комрате сильный пожар: горит мебельная фабрика

Огонь запылал в пятницу утром в здании на улице Ленина, 11. Звонок в управление Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы поступил в 10.09 утра.

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На месте работали, в целом, девять пожарных расчетов из Комрата, Чадыр-Лунги и Чимишлии.

Пожар был потушен к 13.30. К счастью, человеческих жертв нет. Но огонь поразил около тысячи квадратных метров площадей фабрики, а именно склад с запчастями для сборки мебели.

Пожарные тушат возгорание в Комрате
© Photo: dse.md
Пожарные тушат возгорание в Комрате

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Теги:
мебельная фабрика, огонь, пожар, Комрат, Пожар
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