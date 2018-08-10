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Молдавские прокуроры в шоке - наркоторговцы удивили своей изощренностью

CC0 / Pixabay / 4711018
Происшествия
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Миллионы леев, сложная схема по продаже наркотиков и привлечение к преступному бизнесу лиц с ограниченными возможностями: подробности о задержании наркодельцов в Молдове.

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Лидер преступной группировки, которая специализировалась на торговле наркотиками, а также его сообщник задержаны в Молдове, им грозит большой тюремный срок. Шесть месяцев понадобилось сотрудникам прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и их коллегам из Национального инспектората, чтобы расследовать это дело и задержать наркоторговцев.

Пациенты реабилитационного центра для наркозависимых
© Sputnik / Павел Лисицын
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Специфический случай

Как отметил на пресс-конференции прокурор Лилиан Бакалым, преступники, развернув свой криминальный бизнес, использовали современные инструменты. Руководил группировкой 30-летний мужчина, он и придумал схему реализации наркотовара.

По словам прокурора, этот случай достаточно специфический.

Как работала преступная схема

"Главарь банды создал закрытую группу в одном из мессенджеров, где размещал информацию о продаже наркотиков. В эту закрытую группу могли вступить только желающие приобрести наркотики. Кто хотел сделать такую покупку, писал в чат, а затем получал инструкцию о том, как оплатить "заказ" и где можно забрать наркотики. Сам процесс покупки был очень сложным", — сказал Бакалым.

Как отметил прокурор, после получения инструкции покупатель должен был сфотографироваться у электронного терминала.

"Снимок надо было передать в секретный чат. Затем лидер группировки передавал электронный счет, куда покупатель должен был положить деньги. После оплаты покупатель делал снимок чека и также отправлял его в чат. И уже потом ему передавалась ссылка, открывая которую покупатель получал карту местности, где он может забрать наркотики", — рассказал прокурор.

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Уникальность схемы в том, что продавец и покупатель никогда не встречались и даже не были лично знакомы, а сообщения между ними в секретном чате удалялись, что усложняло расследование, подчеркнул прокурор.

По словам Бакалыма, лидер ОПГ занимался организацией ввоза синтетических наркотиков на территорию республики.

"Вместе со своими подельниками он прятал наркотики, расфасованные по небольшим пакетам, в корнях деревьев, под бордюрами, под камнями и в других местах. При помощи приложения в телефоне члены ОПГ фиксировали место тайника, а затем передавали через мессенджер "карту" лидеру банды", — пояснил прокурор.

По его словам, организатор ОПГ открыл на себя и третьих лиц (в том числе на инвалида) сразу несколько банковских карт.

Бизнес на наркотиках и миллионы леев

"В июле этого года мы провели обыски по месту жительства организатора и других членов группировки. По итогам проверок обнаружено и изъято свыше 600 тысяч леев, около тысячи евро, банковские карты, в том числе, на третьих лиц, а также инструменты по упаковке наркотиков и аппарат для пересчета денег", — добавил Бакалым, отметив, что удалось наложить секвестр на счета членов ОПГ.

Гашиш,, архивное фото
© Sputnik / Андрей Стенин
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По его словам, в период 2017-ого и до июля 2018 года этой преступной группировкой было продано наркотиков и отмыто денег на сумму свыше девяти миллионов леев (примерно 546 тысяч долларов по действующему курсу Нацбанка страны). Один грамм этого вещества продавался за тысячу леев (60 с лишним долларов).

"Всего идентифицировано четыре члена этой группировки. Все они жители Кишинева. Прокуроры задержали ее лидера и его подельника. Они арестованы. Еще двое — брат организатора и человек с ограниченными возможностями, который выполнял различные поручения, в том числе, прятал наркотики по тайникам. Расследование продолжается для установления всех причастных к деятельности ОПГ", — сказал прокурор.

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Он добавил, что наркотики попадали в Молдову двумя способами — по почте в виде посылок из Китая (следственные органы не исключают и другие страны), а также путем транспортировки в пассажирских междугородных автобусах. "Пока неизвестно, знали ли водители о том, что за грузы они перевозили", — добавил Бакалым.

За продажу наркотиков Уголовный кодекс Республики Молдова предусматривает тюремный срок от семи до пятнадцати лет, за отмывание денег — от пяти до десяти лет, а за контрабанду наркотиков в особо крупных размерах — от трех до десяти лет.

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Теги:
бизнес на наркотиках, миллионы леев, шок, наркотики, прокуроры, Кшинев, Молдова, Преступление, закон и правосудие
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