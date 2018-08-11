Один погиб и 16 ранены: отчет о ДТП за сутки звучит как сводка с поля боя

Правила дорожного движения придуманы как будто не для этих водителей — десятками машины летят под откос.

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. За последние 24 часа более 400 патрульных инспекторов работали на дорогах страны. За сутки было зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один и пострадали 16 человек.

Как сообщает Национальный инспекторат по патрулированию, были остановлены более 1000 водителей, из которых 700 — за превышение скорости. Четырнадцать человек сели за руль автомобиля в пьяном виде, восемь управляли машиной без водительских прав, а семеро водителей наглухо затонировали стекла своих "ласточек".

Сегодня особое вниманию патрульных инспекторов будет привлечено к движению на трассах R1, R3, R6, M5, улице Николае Йорга и Дечебал в Бельцах, шоссе Хынчешть и улица Каля Ешилор в Кишиневе.