В Приднестровье раскрыли жестокое убийство с расчлененкой

ТИРАСПОЛЬ, 11 авг — Sputnik, Ирина Ляхова. Следственными органами Рыбницкого района в Приднестровье завершено расследование уголовного дела по обнаружению расчлененных человеческих останков в техническом колодце на автодороге города Рыбница — село Красненькое.

Как сообщили в Следственном комитете Приднестровья, полиэтиленовые пакеты с черепом и скелетированными человеческими костями были найдены в марте 2018 года.

"На фрагментах крупных берцовых костей имелись следы распила, произведенные с применением специального оборудования. Останки пролежали в колодезной воде не менее трех месяцев", — отметили в СК.

При расследовании было установлено, что останки принадлежат 47-летнему жителю города Рыбница. Убийство совершила его 38-летняя супруга. Поводом к убийству послужила корыстное желание завладеть квартирой покойного.

В начале декабря 2017 года, напоив супруга до полусмерти, Марина Туранская нанесла ему удар ножом в область сердца. Удостоверившись в смерти мужа, она в течение трех дней разделывала его тело на фрагменты. Мягкие части тела измельчала и смывала в канализацию, а кости распилила дисковой пилой, упаковала в полиэтиленовые пакеты. В ночное время вынесла пакеты за город и сбросила в колодец.

Все это женщина проделывала на глазах у своих двоих малолетних детей. На стадии предварительного расследования женщину заключили под стражу, а малолетних детей забрал к себе биологический отец.

"В настоящий момент Марине Туранской предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления. Это убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное из корыстных побуждений", — подчеркнули в СК.

Заключением амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы обвиняемая признана вменяемой, в принудительном медицинском лечении не нуждается. Материалы уголовного дела переданы в суд.

По действующему законодательству за совершение аналогичного преступления предусмотрена уголовная ответственность до 25 лет лишения свободы.