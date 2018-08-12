Смерть на дорогах: сводка ДТП за сутки пугает

Выходные дни не упростили ситуацию на дорогах: водители садятся пьяными за руль и превышают скорость.

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Полиция подвела печальные итоги происшествий на дорогах страны за минувшие сутки — погиб ребенок, трое человек тяжело пострадали.

В субботу и воскресенье на дорогах страны дежурят более 400 патрульных офицеров. Они зарегистрировали 908 нарушений правил дорожного движения, несколько из них закончились трагически.

Среди нарушений самое популярное — превышение скорости, были оштрафованы и предупреждены почти 600 водителей. Гораздо более тяжкое правонарушение — вождение машины в нетрезвом виде. За сутки были задержаны 24 пьяных за рулем и один человек в состоянии наркотического опьянения. Десять водителей попались за управление автомобилем без водительских прав.

В воскресенье внимание патрульных экипажей было сосредоточено на трассах R1, R2, R3, R30 и R36.