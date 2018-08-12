Поезд протаранил "легковушку": у пассжирки не было шансов выжить

Чудовищный удар состава сбросил автомобиль с насыпи и едва не порвал его пополам.

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. В Каушанском районе легковой автомобиль оказался на железнодорожных путях перед несущимся на полном ходу товарным составом.

На железнодорожном переезде Первомайск водитель Suzuki Grand Vitara, подъехавший по трассе R-29, решил сэкономить время и проскочить перед приближающимся поездом. Однако его расчеты оказались ошибочны — чудовищный удар эшелона, состоящего из 13 загруженных зерном вагонов, сбросил автомобиль с насыпи и едва не порвал легковушку пополам.

Четверо человек, находящихся в машине, оказались зажаты в салоне. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли пострадавших из машины. Однако от полученных травм одна из пассажирок, женщина 58 лет, скончалась на месте.

Еще троих человек — двух мужчин в возрасте 47 и 85 лет и женщину в возрасте 81 года отвезли в районную больницу Каушан с травмами разных степеней тяжести.

Обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранительными органами.