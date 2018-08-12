В центре Кишинева мужчина залез на крышу здания и грозится спрыгнуть - видео

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. В центре города, напротив главпочтамта, мужчина пытается спрыгнуть с крыши здания. На месте происшествия находятся "спасатели", полиция, врачи скорой помощи. Информация об угрозе суицида подтвердилась. В результате потенциального самоубийцу пытаются спасти, однако он отказывается вести переговоры с парламентерами.

(ОБНОВЛЕНО: 20:44). Полицейские, которые поднялись на крышу, убедили молодого человека спуститься вниз. Очевидцы наблюдали, как он проследовал за полицейским к выходу с крыши.

По поступающей информации, переполох в центре столицы устроил тот же самый человек, который в свое время "спас" Дорин Киртоакэ — в тот раз он забрался на рекламный щит. Впоследствии тот же молодой человек несколько раз угрожал, что сбросится с рекламного щита или с одного мостов, по которым проходят автострады столицы. Однако каждый раз, дождавшись спасателей, зевак и "скорой помощи" отказывался от своего намерения.

Киртоакэ в 2016 году назвал несостоявшегося самоубийцу "рецидивистом">>>