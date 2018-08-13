Мужчина, "спасенный" Киртоакэ, опять угрожал спрыгнуть – теперь с крыши

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Вечер воскресенья завершился для кишиневцев неожиданно. Для одних жителей столицы происшествие в центре города стало неприятным и нервирующим, а для других, менее чувствительных — бесплатным развлечением. Переполох устроил тот же самый молодой человек, который на протяжении нескольких лет "терроризирует" город, угрожая публично покончить с собой.

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На этот раз молодой человек, который несколько раз забирался на рекламные щиты, заявляя, что кинется вниз, поднялся на крышу здания на проспекте Штефана чел Маре, напротив примэрии столицы, и снова угрожал спрыгнуть с высоты.

У здания собралась толпа зевак. В то время как большинство выражали беспокойство и тревогу за жизнь суицидника, раздавались и крики "Давай, прыгай!" — к тому времени в толпе уже разнесся слух о том, кто именно находится на крыше.

На место происшествия прибыли спасатели, полиция, бригада "скорой помощи" и полиция. На крышу поднялись психологи, которые уговаривали мужчину спуститься вниз. Под стенами здания был развернут спасательный батут, который обеспечивает упавшим вниз "мягкую посадку.

В конце концов молодой человек внял доводам "парламентеров" и покинул крышу.

Напомним, что впервые юноша появился в поле зрения городских властей в 2016 году. Житель района Сынжерей, которому тогда исполнилось 17 лет, угрожал свести счеты с жизнью, забравшись на мост над улицей Албишоара. Спустился вниз он только после того, как к нему под прицелом телекамер залез тогдашний мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, пообещавший ему квартиру.

То, что казалось Дорину Киртоакэ удачной пиар-акцией, со временем превратилось в проклятие для экс-примара Кишинева. "Суицидник" еще несколько раз повторял свой трюк, и каждый раз он завершался одинаково — собрав толпу народа и все городские службы, молодой человек спускался вниз.

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Скандал усугубился, когда выяснилось, что обещанной квартиры неудавшемуся самоубийце Киртоакэ так и не выделил. В итоге Дорин Киртоакэ однажды в раздражении назвал парня "редицивистом рекламных панно", а также призывал "проверить его психическое здоровье".