В поле района Штефан-Водэ экстренно приземлился пассажирский самолет

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Самолет с четырьмя пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в поле в районе Штефан Водэ, сообщают молдавские СМИ.
Самолет легкого класса модели "SOCATA" взлетел с взлетно-посадочной полосы, расположенной на территории винного завода возле небольшого села Крокмаз.
Однако уже через пятнадцать минут после взлета пилот обнаружил техническую неисправность и принял решение экстренно посадить самолет. Ближайшей ровной площадкой оказалось поле на краю села Фештилица (район Штефан-Водэ).
Информации о пострадавших не поступало.
昨日の小さい方々、HB-KRJだけ撮れず終いでした。— すあま (@F15SEagle) 19 июля 2018 г.
Socata TBM-900/910/930
N930VT、N910XX、N900JV、N910RW
2018/7/18 CTS/RJCC pic.twitter.com/On0mjrtqec
На архивном фото: самолет "SOCATA" — французский лёгкий одномоторный турбовинтовой самолёт, серийно выпускается с 1988 по настоящее время. Отличается высокими скоростными характеристиками среди сравнимых по размерности и классу турбовинтовых самолётов. Вместимость салона — 6-7 человек.