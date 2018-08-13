В поле района Штефан-Водэ экстренно приземлился пассажирский самолет

Через 15 минут после взлета пилот обнаружил техническую неисправность и был вынужден посадить самолет на ближайшей ровной площадке.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Самолет с четырьмя пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в поле в районе Штефан Водэ, сообщают молдавские СМИ.

© Sputnik / Miroslav Rotari ЧП на борту самолета Air Moldova: экипаж принял решение вернуться в Кишинев

Самолет легкого класса модели "SOCATA" взлетел с взлетно-посадочной полосы, расположенной на территории винного завода возле небольшого села Крокмаз.

Однако уже через пятнадцать минут после взлета пилот обнаружил техническую неисправность и принял решение экстренно посадить самолет. Ближайшей ровной площадкой оказалось поле на краю села Фештилица (район Штефан-Водэ).

Информации о пострадавших не поступало.

На архивном фото: самолет "SOCATA" — французский лёгкий одномоторный турбовинтовой самолёт, серийно выпускается с 1988 по настоящее время. Отличается высокими скоростными характеристиками среди сравнимых по размерности и классу турбовинтовых самолётов. Вместимость салона — 6-7 человек.