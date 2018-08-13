Машина в пене на полуночной молдавской трассе - кадры с места события

Пожарные прибыли на место происшествия и потушили огонь - к счастью, обошлось без жертв.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Автомобиль модели Ford Focus воспламенился близ села Кырнэцень Каушанского района.

Вызов на номер "112" поступил в ночь на понедельник, в 00.27, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

В автомобиле находились четверо взрослых и один ребенок. Они направлялись в Кишиневе из Украины. К счастью, никто не пострадал.

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Пожарным удалось потушить возгорание, но к дальнейшей эксплуатации машина больше не пригодна.

Предварительная версия возникновения пожара — короткое замыкание.

За последние 24 часа пожарным и спасателям пришлось вмешаться в 31 ЧП.