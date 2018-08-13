Девочки утонули в реке — родители узнали об этом лишь через несколько часов

Перепуганная младшеклассница не сразу рассказала родителям, что случилось с сестрой и ее подругой.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Две девочки 12 и 14 лет из села Лопатник района Единец утонули во время купания в реке, протекающей близ села и впадающей в Прут.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ужасная трагедия: шестилетний ребенок утонул на глазах у брата

Трагедия произошла еще в субботу, 11 августа, однако в тот день водолазам удалось найти тело только одной из погибших. Поиски продолжались вплоть до воскресенья, когда спасатели извлекли из воды бездыханное тело второй девочки.

По сообщению Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, первоначально на берегу реки Лопатник, которая носит одно название с селом, играли три девочки, местные жительницы. Когда две из них решили искупаться, а после исчезли из поля зрения, третья — младшая сестра одной из утонувших — убежала домой, и лишь через несколько часов рассказала родителям о том, что случилось.

Река Лопатник берет начало на севере Молдовы, протекает через ряд сел Бричанского и Единецкого района на юго-запад, является притоком Прута.