22:59 13 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR18.91
  • USD16.49
  • RUB0.25
  • RON4.06
  • UAH0.60
Поиск
Наручники

Шокирующие кадры: в Кишиневе задержали двух предполагаемых наркоторговцев

CC BY-SA 2.0 / HoustondwiPhotos mp
Происшествия
Получить короткую ссылку
144 0 0

Подозреваемый в торговле наркотиками вывел полицейских на своего сообщника.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. В Кишиневе задержали предполагаемого драгдиллера в момент передачи конверта с субстанцией, напоминающей наркотики.

Наручники
CC0 / Pixabay / 4711018
Молдавские прокуроры в шоке - наркоторговцы удивили своей изощренностью

По данным Кишиневского управления полиции, задержанному 10 августа мужчине 37 лет, он проживает в столице. Конверт подозреваемый передавал 44-летней женщине, которую также заставили проследовать в отделение полиции.

Дома у мужчины нашли вещество, напоминающее наркотики, расфасованное в самодельные упаковки, а также два мобильных телефона. Находку отправили на экспертизу. Задержанный сознался в том, что распространял "зелье".

В Молдове задержана банда наркоторговцев >>>

Его 35-летнего сообщника, гражданина Украины, задержали 11 августа — также в момент передачи клиенту "товара", 2,5 грамма наркотиков за 3000 леев.

На видеозаписи, опубликованной органами полиции, показан процесс задержания одного из предполагаемых торговцев "зельем". Мужчину во избежание результативной попытки сопротивления валят на пол и надевают на него наручники.

В ходе обысков у обоих подозреваемых было обнаружено в общей сложности 115 граммов наркотиков стоимостью 115 тысяч леев.

За подобные преступления лица, признанные судом виновными, могут получить до пяти лет тюрьмы.

По теме

Сколько лет дают в Молдове за ввоз наркотиков из Франции
Алчный "Китаец" терроризировал Кишинев и производил наркотики
Пятеро подростков в состоянии наркотической комы найдены в центре Кишинева
Теги:
драгдиллеры, наркоторговцы, торговцы, наркодиллеры, наркотики, задержание, полиция, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Официант, фото из архива
    Обед не впрок

    После посещения известного бакинского ресторана с симптомами отравления в больницы попали 13 человек, в том числе трое детей.

  • Второй президент Армении Роберт Кочарян
    Снова на свободе

    Экс-президент Армении Роберт Кочарян вышел на свободу – суд принял решение о незаконности его ареста.

  • Китайские танки принимают участие в военном параде, архивное фото
    Китайцы идут!

    Минобороны Казахстана разъяснило, что делают танки Китая на территории республики - ранее с соцсетях появилось видео эшелона, перевозящего боевую технику.

  • Логотип всемирных игр кочевников и флаг Кыргызстана. Архивное фото
    ВИК вам!

    Право на организацию следующих, четвертых, Всемирных игр кочевников (ВИК) передадут другому государству – все предыдущие проходили в Кыргызстане.

  • Вертолет Ми-8АМТШ, архивное фото
    Причины трагедии

    Причиной жесткой посадки Ми-8 в Таджикистане, в результате которой погибли трое россиян, могли стать сильный ветер и плохая видимость, считают спасатели.

  • Музыкальное оборудование
    Тихий час

    Ночные заведения Ташкента будут закрываться после 23 часов, СМИ связывают эту меру с инцидентом в клубе "Аурум 898".

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018. Прыжки в воду. Финал женской вышки 10 метров. Селин Мария Ван Дуйн, Нидерланды (8 августа 2018) Эдинбург
Смелые и красивые: яркие моменты с чемпионата Европы по водным видам спорта
Грузинский танец на проспекте Руставели, Тбилиси
Бабушка завораживающе станцевала на остановке - видео
Налог
Не прячьте ваши денежки: каков размер подоходного налога в разных странах

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться