Шокирующие кадры: в Кишиневе задержали двух предполагаемых наркоторговцев

Подозреваемый в торговле наркотиками вывел полицейских на своего сообщника.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. В Кишиневе задержали предполагаемого драгдиллера в момент передачи конверта с субстанцией, напоминающей наркотики.

По данным Кишиневского управления полиции, задержанному 10 августа мужчине 37 лет, он проживает в столице. Конверт подозреваемый передавал 44-летней женщине, которую также заставили проследовать в отделение полиции.

Дома у мужчины нашли вещество, напоминающее наркотики, расфасованное в самодельные упаковки, а также два мобильных телефона. Находку отправили на экспертизу. Задержанный сознался в том, что распространял "зелье".

В Молдове задержана банда наркоторговцев >>>

Его 35-летнего сообщника, гражданина Украины, задержали 11 августа — также в момент передачи клиенту "товара", 2,5 грамма наркотиков за 3000 леев.

На видеозаписи, опубликованной органами полиции, показан процесс задержания одного из предполагаемых торговцев "зельем". Мужчину во избежание результативной попытки сопротивления валят на пол и надевают на него наручники.

В ходе обысков у обоих подозреваемых было обнаружено в общей сложности 115 граммов наркотиков стоимостью 115 тысяч леев.

За подобные преступления лица, признанные судом виновными, могут получить до пяти лет тюрьмы.