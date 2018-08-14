Африканская чума держит в страхе фермеров в Вулканештах

Хозяину заболевших животных пришлось уничтожить все поголовье свиней в своем хозяйстве.

КИШИНЕВ, 14 ав — Sputnik. В молдавском городе Вулканешты зафиксировали еще один случай африканской чумы свиней, сообщает пресс-служба местной мэрии.

© Sputnik / Valery Titievsky Африканская чума наступает: скоро покупать мясо будет опасно и в Кишиневе

Это уже третий случай заражения в этом населенном пункте. Один из владельцев домашнего подворья обратился в офис Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, заявив, что у него умерли три свиньи. Всего в его хозяйстве имелось десять свиней весом 20 — 60 килограммов.

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Выехав на место, сотрудники агентства сразу взяли кровь на анализ для определения наличия вируса африканской чумы свиней.

Сам хозяин животных попросил уничтожить оставшихся семь животных и провести дезинфекцию, опасаясь за дальнейшее распространение вируса.

Специалисты провели все процедуры 12 августа. Очаг был обработан и дезинфицирован.