Врач ехал спасать пациента, но сам угодил в больницу

В Тирасполе произошло ДТП с участием машины скорой помощи: медики спешили к пациенту, но попали в серьезное ДТП.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи произошло в Тирасполе, сообщает министерство внутренних дел Приднестровья.

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По данным ведомства, в спецавтомобиле находился пациент, которому была необходима госпитализация. Скорая помощь двигалась с включенным свето-звуковым сигналом по одной из улиц.

Затем на перекрестке появился автомобиль ГАЗ, пересекающий улицу на зеленый свет. Со слов 41-летнего водителя Волги, он не увидел приближавшийся спецавтомобиль.

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В результате ДТП пострадал врач, находившийся в салоне машины скорой помощи вместе с пациентом. Другая бригада доставила медика и больного мужчину в РКБ, где обоим была оказана квалифицированная помощь.

Степень вины каждого из участников происшествия будет установлена в ходе проверки.