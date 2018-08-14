Мужчина назвался полицейским и завербовал девушку для проституции

В Молдове мужчина обманул девушку, представившись полицейским, и склонил ее к проституции.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Мужчину 42 лет задержали на 72 часа по подозрению в сутенерстве, сообщает пресс-служба полиции Молдовы.

В начале августа сотрудники Центра по борьбе с торговлей людьми и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам установили, что злоумышленник посредством социальных сетей и мессенджера Viber завербовал 26-летнюю девушку для занятий проституцией.

© AFP 2018 / ANP / Jeroen Jumelet Американец-сутенер зарабатывал на молдавских девушках

По данным следствия, мужчина выдал себя за сотрудника полиции и заявил жертве, что ведет два уголовных дела, открытых на ее имя. Далее он пообещал ей помочь, но в обмен на предоставление сексуальных услуг. Позже лжеполицейский предложил девушке заниматься проституцией, но теперь уже за деньги.

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Преступник был пойман с поличным. Раннее он был осужден за кражу и мошенничество.

Расследование продолжается.

Если вину мужчины признают в суде, ему грозит от четырех до семи лет тюремного заключения.