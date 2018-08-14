Страшная смерть в Днестре - что сказали медики

Молодого человека искали друзья, спасатели и водолазы - через час после момента, как его видел в последний раз, тело извлекли на берег.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. В Тирасполе утонул отдыхавший на днестровском пляже 24-летний мужчина.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Девочки утонули в реке — родители узнали об этом лишь через несколько часов

Спасатели принялись искать отдыхающего в реке после того, как его девушка забила тревогу.

Товарищи погибшего сообщили, что, пока они отдыхали на берегу, их друг, уйдя купаться, некоторое время был на виду. Но в какой-то момент он нырнул и больше над поверхностью воды не показывался.

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Поначалу молодые люди стали сами искать товарища, но потом поняли, что необходимо вызвать спасателей. Те, в свою очередь, продолжили поиск на катере и, ныряя в воду, но вскоре им пришлось обратиться к водолазам. Водолазы нашли тело спустя час с момента последнего ныряния.

Врачи, прибывшие на место происшествия, определили, что смерть наступила в результате попадания воды в легкие. Это привело к спазму и потере сознания.