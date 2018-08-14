В Кишиневе строители берут деньги за ремонт и исчезают - новый розыск

Полиция ищет любые факты о человеке, изображенном на фото.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Полиция Кишинева объявила в розыск мужчину, который, по данным правоохранительных органов, обещал сделать ремонт, взял за это деньги, но слово свое не сдержал и исчез.

© Sputnik / Павел Паламарчук Двух граждан Молдовы задержали на Украине, оба — в розыске

Известно, что у потерпевшего горе-строитель взял 11,5 тысячи леев. Деньги он, конечно же, не вернул, что и вынудило несостоявшегося клиента обратиться в полицию.

Гражданин Молдовы, объявленный в федеральный розыск, задержан на границе >>>

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, виновному грозит до шести лет тюрьмы.

Тех, кто узнал мужчину на фотографии, просят конфиденциально сообщить подробности по телефонам 068416103 или 112.