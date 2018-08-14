В Молдове ликвидировали ОПГ наркодилеров - видео

Наркотикосодержащие препараты незаконно доставлялись в Молдову из Франции и распространялись подпольным образом.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. На севере Молдовы задержаны трое мужчин и женщина по подозрению в распространении психотропных препаратов.

© Sputnik / И. Зенин Раскрыта тайна "психотропной" вышки в Комрате

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, злоумышленники продавали таблетки, привозимые из Франции.

Сообщается, что один из задержанных — покупатель, желавший приобрести 123 таблетки запрещенного к свободному распространению препарата. За этот объем товара на черном рынке нашей страны дают около 100 тысяч леев.

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Лидер преступной группировки — 26-летний уроженец Оргеевского района, проживающий в данный момент во Франции. Психотропы он отправлял своим сообщникам на родину в коробках рейсовыми микроавтобусами. Одну таблетку изъятого препарата продавали за 700-900 леев.

Во время обысков в доме у подозреваемых были найдены 13,5 тысячи евро, 450 долларов, 200 фунтов стерлингов, около 10 тысяч леев и газовый пистолет.

Задержанные мужчины содержатся под стражей, женщина отпущена до момента вынесения решения по данному случаю.

Полиция РМ расследует в целом четыре случая, связанных с контрабандой и продажей обнаруженных таблеток.