Пожилой наркодилер устроил конопляный рай у границы Молдовы

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Житель приграничного села Брынзены Единецкого района заподозрен в незаконном производстве наркотиков — он выращивал коноплю и был пойман в момент усердной работы на своей "делянке" близ местного леса.

По данным пресс-службы Пограничной полиции МВД Молдовы, подозреваемому 63 года. Следствие полагает, что он не только выращивал каннабис, но и занимался распространением его в том виде, который пригоден для употребления в качестве наркотика.

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О том, что подозреваемый знает свое дело хорошо, свидетельствуют ухоженные 80 стеблей растения длиной около полутора метров каждое.

Правда, мужчина утверждает, что занимался "садоводством" исключительно для себя. Как бы там ни было, растения конопли были вырваны из земли и переданы на экспертизу, а хозяин надела пока находится на свободе.