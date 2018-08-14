Скандал на границе: в Молдову не попасть без очереди, но некоторые пытаются

Женщина пыталась пройти пограничную и таможенную проверку раньше тех, кто уже занял очередь перед КПП Староказачье на молдавско-украинской границе.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. На границе Молдовы все еще происходят случаи, когда от огромных в эти дни автомобильных очередей отделяются автомобили и вопреки всем нормам порядочности устремляются к КПП, не дождавшись своего часа.

© Sputnik / Vitaliy Belousov Вооружен и неопасен — на границе задержали человека с винтовкой

Так недавно произошло при въезде в нашу страну из Украины, на КПП Староказачье. Женщина направила свое авто в обход длинной вереницы из транспортных средств, но ее остановили недовольные столь явной наглостью люди.

Житель Молдовы остался без автомобиля при попытке пересечь границу >>>

Само видео здесь не будет опубликовано из-за присутствующей на нем ненормативной лексики, но размещенная под ним аннотация проливает свет на то, что осталось за кадром.

Если верить Facebook-паблику движения СтопХам Молдова, автомобилистка, стоявшая в очереди вместе с порядка сотней машин, в ответ на нежелание ее пропускать, заявила, что у нее умирает близкий человек, и поэтому она спешит к нему. Получив отказ, она стала говорить, что пропустит свой авиарейс. Затем, если верить источнику, женщина пошла пешком на таможенный пункт и вернулась с сотрудником этой службы, чтобы тот препроводил ее автомобиль на КПП. Но и в этом случае другие лица, ожидавшие своей очереди, не позволили женщине проехать, встав на пути машины. Таможенник же понял, что здесь шутки плохи, и велел нарушительнице спокойствия ждать своей очереди.