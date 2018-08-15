Тело гражданина Молдовы, умершего после аварии под Калугой, привезли домой

Семеро граждан Молдовы погибли в Калужской области в результате аварии на трассе, на родину доставили тело мужчины, скончавшегося в больнице.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Тело гражданина Молдовы, скончавшегося в понедельник от травм, полученных в результате аварии в Калужской области, доставили в Молдову, сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД РМ (ГИЧС).

Тело перевозил спецтранспорт в сопровождении сотрудников ГИЧС. В офисе фирмы похоронных услуг ждали родственники погибшего. С ними находились психологи.

Семеро граждан Молдовы погибло в результате аварии в Калужской области. Мужчина в возрасте 43 лет, о котором идет речь, умер в больнице.

Еще двое наших соотечественников продолжают лечение в медучреждении, пока врачи не разрешат их транспортировку.

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По данным калужского управления МЧС, сообщение о происшествии поступило 4 августа в 07.20 утра. Столкновение микроавтобуса Mercedes и автомобиля Ford произошло на 230-м километре автодороги М-3 "Украина". По информации ведомства, столкнулись автомобили Ford Focus и Volkswagen Polo, двигавшиеся в одном направлении. После этого Ford оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились граждане Молдовы, в результате чего последний перевернулся. Кроме этого, в Mercedes врезался автомобиль Foton.

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По факту ДТП открыто уголовное дело. Всего в результате аварии погибли девять человек, семеро из них граждане Молдовы. Тела шестерых наших соотечественников доставили на Родину 9 августа. Группу из четверых пострадавших привезли в Молдову на поезде Москва-Кишинев 9 августа, еще одного — 12-ого.