Когда в Молдову доставят мужчин, пострадавших на стройке в Петербурге

Власти Молдовы постоянно связываются с представителями больницы, в которой находятся четверо граждан РМ, пострадавших в Петербурге на строительном объекте.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы осуществит все необходимые меры для оказания помощи нашим соотечественникам, пострадавшим на стройке в Санкт-Петербурге.

© Sputnik / Rodion Proca На стройке в Кишиневе разбился молодой рабочий

"Сотрудники инспектората контактируют с коллегами из России, чтобы знать о том, как чувствуют себя пострадавшие, и чтобы знать, когда их можно будет перевезти домой", — отмечено в сообщении ведомства.

Там же опубликован номер телефона доверия для родственников этих мужчин: 022 78-50-32.

Во вторник четверо граждан Молдовы получили травмы на строительном объекте, где работали. Речь идет о мужчинах 29, 30, 33 лет и 41 года. Всех госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга.

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Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты поддерживает постоянный контакт с коллегами в Санкт-Петербурге, которые занимаются лечением пострадавших. Также в больницу направится представитель Посольства Молдовы в России, который будет там постоянно находиться.

"Четверо гражданин Молдовы находятся в больнице, в тяжелом, но стабильном состоянии", — рассказал Sputnik представитель ведомства Александр Ройтман.

Ранее премьер-министр Павел Филип заявил, что вся необходимая помощь гражданам Молдовы, находящимся в тяжелом состоянии после того, как они пострадали на стройке в Санкт-Петербурге, будет предоставлена Кишиневом.

Филип поручил профильным ведомствам заняться помощью пострадавшим. В частности, Генеральному инспекторату по чрезвычайным ситуациям и "Железной дороге Молдовы" необходимо будет обеспечить транспортировку соотечественников на родину и предоставить медицинскую помощь — всю, которая потребуется.