Полиция выяснила, кто сообщил о бомбе в парламенте Молдовы

Подозреваемый в ложном сообщении о бомбе найден и задержан полицией.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Задержан мужчина, сообщивший о нахождении взрывчатки в зданиях администрации президента и парламента Республики Молдова, передает пресс-служба управления полиции Кишинева.

По данным ведомства, 10 августа неизвестный сообщил в полицию о нахождении бомбы в указанных зданиях.

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В итоге злоумышленника удалось найти и задержать.

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Подозреваемым оказался 29-летний житель столицы. Ранее его уже судили за различные нарушения. Мужчина объяснил свой поступок тем, что был пьян.

По факту произошедшего открыто уголовное дело по статье 281 УК РМ " Заведомо ложное сообщение о террористическом акте".

Согласно закону, виновного могут оштрафовать на сумму от 27,5 тысячи до 42,5 тысячи леев, приговорить к общественным работам на от 180-240 часов или посадить в тюрьму на срок до двух лет.