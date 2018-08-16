"Черная среда" в Приднестровье: пять аварий, есть жертвы

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. В минувшие сутки зарегистрировано пять аварий. В результате одной из них погиб мужчина, сообщает министерство внутренних дел Приднестровья.
Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался мужчина, зарегистрировано в Каменском районе. Автомобиль марки Nissan, за рулем которого находилась 18-летняя девушка, двигался по одной из улиц населенного пункта. Известно, что водительские права она получила три месяца назад.
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В машине на переднем сиденье также находился и 60-летний родственник водителя. В какой-то момент автоледи не справилась с управлением и съехала с проезжей части на обочину. Ударившись колесом о водопроводную трубу, иномарка перевернулась.
Девушка не пострадала, а ее пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Также в ведомстве сообщили о еще четырех ДТП в городах Приднестровья, которые произошли из-за невнимательности водителей или из-за нарушения правил дорожного движения.