Смерть при падении с высоты: в Приднестровье за день погибли двое мужчин

ТИРАСПОЛЬ, 16 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. Для двух мужчин – 46-летнего тираспольчанина и 63-летнего жителя села Подойма – жизненный путь завершился трагически. Оба упали с высоты и погибли.

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Житель Тирасполя выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

"По имеющимся данным, мужчина состоял на учете у врача-психиатра. При осмотре жилья погибшего стражи порядка обнаружили записку религиозного содержания", — сообщили в МВД Приднестровья.

Другой приднестровский житель погиб по неосторожности. Престарелая хозяйка частного домовладения в селе Подойма обратилась к нему за помощью, попросив установить в колодце насос. Спускаясь по канату на 18-метровую глубину, сельчанин не удержался, упал в воду и погиб.

По фактам происшествий ведутся разбирательства.