Смертельно опасно: посреди улицы в Кишиневе образовался глубокий провал

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Глубокий провал образовался на одной из улиц Кишинева после того, как рухнула часть дорожного покрытия. На место происшествия прибыл претор столичного сектора Центр Павел Русу, представители муниципального управления общественного транспорта и коммуникаций, а также предприятия Exdrupo.

На месте провала образовалась яма, которая сделала невозможным движение по улице Гренобля на участке напротив дома 149-а, на пересечении с улицей Ион Касьян-Суручану.

Провал был огорожен, движение транспорта на этом участке закрыто.

Сообщается, что ремонтные работы в срочном порядке проведет SA "Termoelectrica".