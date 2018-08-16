В Кишиневе джип заблокировал три скорые с тяжелобольными

В соцсетях с одного профайла на другой "кочуют" фотографии автомобиля, хозяин которого припарковался перед въездом в одну из кишиневских больниц.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. В соцсетях появилось сообщение о том, что в Кишиневе джип заблокировал въезд на территорию больницы, поставив тем самым под угрозу жизнь пациента.

© Sputnik / Miroslav Rotari Что оптимизаторы должны знать о больнице Томы Чорбэ

Паблик движения "СтопХам в Молдове" сообщает, что инцидент произошел в среду у Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ около 20.00.

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Джип был припаркован у ворот, и три машины скорой помощи не могли проехать на территорию учреждения. Поэтому пациенты, которых везли врачи на госпитализацию или осмотр, находясь в тяжелом состоянии, были вынуждены выйти и пешком идти в приемный покой.

На опубликованных фотографиях крупным планом показан номер машины "героя".