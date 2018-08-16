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Граждане Молдовы и Болгарии сделали бизнес на наркотиках в странах ЕС

CC0 / Pixabay / ROOKIE23
Происшествия
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Уроженец Молдовы стал участником международной криминальной группировки.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. В Болгарии задержаны члены международной группировки, специализирующейся на незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба Генинспектората полиции Молдовы. 

Как отметили в ведомстве, правоохранительные органы РМ и Болгарии задержали двоих мужчин в возрасте 39 и 48 лет. Один из них — гражданин Молдовы, другой — Болгарии.

Слежка за деятельностью преступной группировки длилась восемь месяцев. Установлено, что за это время подозреваемые получили прибыль около трех миллионов леев. 

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В результате расследования установлено, что члены группировки причастны к выращиванию, перевозке и продаже наркотиков в особо крупных размерах в странах ЕС.

В середине июля этого года два члена ОПГ были задержаны в Болгарии. После обысков у одного из них нашли 14 килограммов наркотических средств, упакованных в пять полиэтиленовых мешков.

Общая стоимость изъятых наркотиков оценивается в миллион леев.

Установлено, что в Болгарии находится огромная подпольная ферма по выращиванию каннабиса. Болгарская полиция сумела задержать ее владельца.

Подозреваемые арестованы на 60 дней. Расследование продолжается.

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Теги:
наркодилеры, наркобизнес, международная группировка, Болгария, Молдова
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