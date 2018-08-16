Мужчина украл документы у сожительницы, чтобы она не уехала за границу

Житель Молдовы украл у подруги документы, чтобы не дать ей уехать из страны, после чего попал впросак.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Гражданин Молдовы очень боялся, что его сожительница может уехать из страны. Поэтому он решил помешать ей и украл у нее удостоверение личности.

Однако после выяснилось, что документ поддельный и гражданин стал фигурантом дела о владении фальшивым паспортом.

По данным пресс-службы Пограничной полиции Молдовы, о подделке документов стало ясно, когда мужчина сам пересекал границу 15 августа на КПП "Леушень".

Самоубийственное решение Киева: чем это грозит Молдове>>>

Гражданин представил на проверку действительный биометрический паспорт на свое имя и другие имеющиеся при нем документы. Среди них и было злополучное удостоверение личности его подруги из Криулян.

На допросе молдаванин заявил, что владелица документа — его сожительница. Он забрал у нее паспорт, чтобы она не уехала в ЕС. Также он заверил, что не знал о том, что документ фальшивый. По его словам, 35-летняя женщина получила паспорт до их знакомства.

Документ в настоящее время направлен на экспертизу.