Наглость уровня "Бог": на дороге у мэрии Кишинева припаркован автомобиль

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Неожиданные фото появились соцсетях — на перекрестке столичного проспекта Штефана чел Маре и улицы Влайку Пыркэлаб прямо на проезжей части стояло припаркованное авто.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кредо Алины Зоти – паркуюсь, как хочу

Происхождение номеров машины понять сложно, но, судя по оформлению, принадлежат они одной из стран Евросоюза, чаще в Молдове — это румынские и болгарские знаки.

Платные парковки в Кишиневе: продолжение следует >>>

О том, вмешалась ли в эту ситуацию полиция или охрана мэрии, история умалчивает, но странно другое — как в голову кому-то могла прийти мысль парковать машину таким способом. Хотя, правду говорят многие: Молдова — страна с непредсказуемым прошлым и крайне неожиданным настоящим.