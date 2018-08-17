Водители в шоке: полиция с радарами вышла на дороги

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования (НИП) сообщила о трассах, на которых в пятницу, 17 августа, дежурят мобильные экипажи с приборами измерения скорости движения.
По данным НИП, патрульные инспекторы с радарами будут находиться сегодня на следующих дорогах Молдовы:
— M 5/R 1: Страшенский район;
— M 1/R 3: Яловенский район;
— R 2/R 30: Новоаненский район;
— M 5: Крива —Бельцы — Кишинев — Тирасполь, 255 — 266 км, 281-296 км;
— R 4: R 6 — Гояны — Криуляны — M 1, 18 — 42 км;
— R 6: Кишинев — Оргеев, 13 — 21 км;
— R34/R 33:: Хынчештский район;
— R 34: Леова;
— R 3/ M 3/: Чимишлия.
Служба InfoTrafic призывает водителей адаптировать скорость движения согласно предписаниям ПДД.