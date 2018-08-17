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Радар, архивное фото

Водители в шоке: полиция с радарами вышла на дороги

© Photo: Facebook / Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
Происшествия
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Водители, будьте бдительны: экипажи Национального инспектората патрулирования (НИП) с радарами установлены на некоторых трассах, где будут следить за скоростью передвижения автомобилей.

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования (НИП) сообщила о трассах, на которых в пятницу, 17 августа, дежурят мобильные экипажи с приборами измерения скорости движения.

По данным НИП, патрульные инспекторы с радарами будут находиться сегодня на следующих дорогах Молдовы:

Девушка за рулем
© Sputnik / Miroslav Rotari
Внимание, водители: в центре Кишинева перекроют движение

— M 5/R 1: Страшенский район;

— M 1/R 3: Яловенский район;

— R 2/R 30: Новоаненский район;

— M 5: Крива —Бельцы — Кишинев — Тирасполь, 255 — 266 км, 281-296 км;

— R 4: R 6 — Гояны — Криуляны — M 1, 18 — 42 км;

— R 6: Кишинев — Оргеев, 13 — 21 км;

— R34/R 33:: Хынчештский район;

— R 34: Леова;

— R 3/ M 3/: Чимишлия.

Служба InfoTrafic призывает водителей адаптировать скорость движения согласно предписаниям ПДД.

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Теги:
радар, скорость, ПДД, Национальный инспекторат по патрулированию, Кишинев, Политика
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