Прокатились с ветерком: безумный поступок попал на видео

КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Иногда желание получить незабываемые эмоции толкает людей на совершение странных поступков. Один из таких был запечатлен на видео водителем, оказавшимся рядом с местом развития событий.

Короткая запись появилась в сети и вызвала вполне однозначную реакцию пользователей. Все случилось по дороге в Рышканы.

На кадрах видно, как двое молодых людей передвигаются на автомобиле необычным способом. Они решили не садиться в салон, и даже не взобраться на крышу, они едут, стоя на дверях транспортного средства. В какой-то момент один из героев ролика отрывает обе руки от корпуса машины.

Что побудило мужчин совершить такой поступок, неизвестно. Однако пользователи сети назвали действия молодых людей безумными и опасными для жизни. Кроме того, волну возмущений вызвало не только поведение тех, кто появляется в кадре, но и водителя, никак не отреагировавшего на происходящее.