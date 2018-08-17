Драка в центре Кишинева: женщина бросилась "на линию огня"

Чем закончилась эта схватка, пассажиры общественного транспорта так и не узнали, тронувшись вперед - но отваге дамы все, видимо, мысленно поаплодировали.

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Волнующая сцена была заснята пассажиром общественного транспорта в Кишиневе, на Измаильской улице.

© Photo : Press service of The State Hermitage Museum "Хорошие мальчики" не любят драк — пес решительно прекратил бой двух котов

Из окна транспортного средства было хорошо видно, как посреди проезжей части встали два автомобиля, у которых из-за чего-то пытались драться молодые мужчины. Они намеревались достать друг друга как руками, так и ногами во все части тела.

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Но между конфликтующими сторонами встала женщина, из разряда тех, кто и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет.

В общем, цените, женщин, господа, и несите друг другу радость! С наступающими выходными вас!