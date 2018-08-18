Настоящий триллер в Молдове: пассажиры такси ограбили женщину

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Молдавский таксист в сговоре с пассажирами ограбил женщину, сообщает Генинспекторат полиции Молдовы.

По данным следствия, инцидент произошел на трассе между Кишиневом и Яловенами. Женщина 57 лет взяла такси, чтобы добраться из столицы в Яловены.

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У водителя были еще два пассажира — мужчина и женщина, которым было по пути. Затем неподалеку от села Русешть два других пассажира попросили об остановке. Выйдя из машины, они потребовали того же и от женщины.

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Отведя жертву в поле, они силой отняли у нее 2600 леев, а также золотые кольцо и цепочку, после чего сели в то же такси и уехали в неизвестном направлении. Ущерб женщины исчисляется в 20 300 леев.

В результате расследования полиция идентифицировала водителя такси — им оказался 33-летний мужчина. При допросе он заявил, что не знаком с преступниками, но признал, что позволил им ограбить пожилую женщину. Более того, он заявил, что получил свою "долю" от сдачи золота в ломбард.

Возбуждено уголовное дело, виновным в его совершении грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. Тех, кто может что-либо сообщить о местонахождении подозреваемых в ограблении, просят сообщить по телефону 079652133.