Двух браконьеров задержали на юге Молдовы - видео

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. На границе Молдовы, близ Кагула сотрудники Пограничной полиции МВД Молдовы нашли свидетельства браконьерского промысла — более 40 килограммов рыбы, упакованной в мешок, лодку и электрическую сеть.

архив Пограничной полиции МВД Молдовы Полиция рыбака видит издалека — подведены итоги рейда против браконьеров

Люди, которых пограничники заприметили, подъезжая к месту, разбежались в разные стороны, но вскоре их удалось задержать. Это 25-летний житель села Манта Кагульского района — его схватили во время попытки завести автомобиль, также набитый рыбой. Второго браконьера взяли в селе Пашканы.

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Ущерб, причиненный государству, составляет 15 тысяч леев. А за незаконное проникновение в пограничную зону одного из мужчин оштрафовали на 12 условных единиц.