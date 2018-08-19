Мать глубоко пьяна: что станет с грудничком - страшно

Шокирующее видео набирает популярность в молдавском сегменте Интернета: на летней веранде в Кишиневе молодая мать с малышом на руках заснула прямо за столом с рюмками - слабонервным лучше воздержать от просмотра.

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. На эти кадры страшно смотреть: молодая мать в состоянии сильного алкогольного опьянения заснула прямо с малышом на руках. Перед ней стол, уставленный рюмками с крепким алкоголем.

© Photo: Facebook / chisinau.fail Женщина с малышом на руках напилась до отключки на Ботанике

Рядом — спутник, или скорее всего собутыльник. Также спит. Оба находятся, как говорится, в полной отключке. Автор видео утверждает, что произошедшее случилось на Ботанике в Кишиневе. Более того, автор видео собирается передать материалы сотрудникам полиции.

Пользователи социальных сетей, просматривая видео, возмущены тем, что нерадивая мамаша держит на руках спящего ребенка. Кто-то из обсуждающих даже предположил, что алкоголь могли дать и ребенку. Уж слишком подозрительно спокойно он спит.

© Photo: Facebook / chisinau.fail Женщина с малышом на руках напилась до отключки на Ботанике

Женский алкоголизм — явление страшное, возмутительное и крайне социально негативное. Но, к сожалению, сегодня общество не готово взять на себя функции воспитателя, а ведь такие мамаши рядом с нами и страшно представить, как они могут искалечить судьбы детей и свои тоже. И для всех нас это сигнал, что общество в Молдове деградирует. И с этим необходимо что-то делать. Уже сегодня.