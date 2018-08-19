ДТП в Кишиневе: водитель снес столб - троллейбус всмятку

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. В Кишиневе произошла авария с участием троллейбуса. Сообщается, что инцидент случился на улице Тудор Владимиреску в секторе Рышкановка.
В соцсетях появились фотографии, на которых видно, что транспортное средство буквально снесло фонарный столб.
В результате лобовое стекло троллейбуса полностью разбилось и выпало. Также пришло в непригодность информационное табло, отображающее номер маршрута.
Пока неизвестна причина произошедшего, но вероятно, водитель транспорта не справился с управлением.
Обстоятельства ДТП выясняются.
На месте работает полиция.