ДТП в Кишиневе: водитель снес столб - троллейбус всмятку

В результате аварии, произошедшей в столице, сильно разбился троллейбус.

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. В Кишиневе произошла авария с участием троллейбуса. Сообщается, что инцидент случился на улице Тудор Владимиреску в секторе Рышкановка.

В соцсетях появились фотографии, на которых видно, что транспортное средство буквально снесло фонарный столб.

© Sputnik / Osmatesco Мужчина облизал троллейбус и парализовал уличное движение в Кишиневе

В результате лобовое стекло троллейбуса полностью разбилось и выпало. Также пришло в непригодность информационное табло, отображающее номер маршрута.

Пока неизвестна причина произошедшего, но вероятно, водитель транспорта не справился с управлением.

Обстоятельства ДТП выясняются.

На месте работает полиция.