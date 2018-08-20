"Парк-убийца" в Кишиневе: женщину выбросило с горки в аквапарке

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. В аквапарк, расположенном близ села Сочитень, что под Кишневом, постоянно вызывают "скорую помощь" из-за травм, которые получают посетители, утверждает жительница столицы, пострадавшая после падения с горки. Об этом потерпевшая рассказала в Facebook.
Во время катания в аквапарке в минувшую субботу женщина сломала ключицу после того, как ее выбросило на одном из крутых поворотов водной горки.
Пострадавшая сообщила, что сотрудники аквапарка оказались не в состоянии оказать ей помощь после инцидента. По ее словам, ничего, кроме "Димедрола", в распоряжении администрации развлекательного учреждения не оказалось, а медицинский пункт на территории аквапарка не оборудован.
"Через 40 минут моих мучений ко мне высокомерно вышла "типа врач" из офиса администрации. Без грамма сочувствия, презрительно она принесла укол. Посмотрев, как она набирает шприц, нам всем стало понятно, что к медицине она не имеет никакого отношения, и я попросила отдать мне шприц, чтобы сделать самой себе укол, и я его сделала, знаете что это было? Димедрол! Других медикаментов не было!" — написала женщина в Facebook.