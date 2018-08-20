Многочисленные обыски в Молдове: дело об ущербе государству в миллионы

Молдавские правоохранительные органы проводят обыски сразу в нескольких фирмах в связи с делом об уклонении от уплаты налогов.

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Понедельник в Молдове начался с многочисленных обысков. Под проверки попали сразу несколько экономических агентов, которые подозреваются в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег. Сообщается, что таким образом за 2016-2018 годы государству был нанесен ущерб в восемь миллионов леев с лишним.

Спецоперацию проводят сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с работниками Национального инспектората по расследованиям.

Обыски проходят по 14 адресам.