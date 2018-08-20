Итоги масштабных обысков в Молдове: объявлено о задержаниях

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам подвела итоги обысков, которые прошли в Молдове в понедельник. Проверки проведены по 14 адресам и связаны с уголовным делом по факту отмывания денег и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"На данный момент задержаны четверо человек, подозреваемых в отмывании денег в особо крупных размерах (за это грозит тюремный срок 5-10 лет со штрафом в 13-16 тысяч условных единиц), а также в уклонении от уплаты налогов (до пяти лет тюрьмы со штрафом в 5-7 тысяч у.е.)", — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Там сообщили, что в ходе расследования установлено: в период 2016-2018 годов ответственные лица сразу нескольких фирм организовали схему по уклонению от уплаты НДС и подоходного налога на сумму свыше восьми миллионов леев.

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"Различные компании-бенефициары, преследуя цель не платить налоги и получать деньги от бизнеса в виде cash, обращались к подозреваемым, которые руководили деятельностью более десяти подозрительных фирм. Подозреваемые оформляли фиктивные счета-фактуры, где указывалась доставка и продажа ряда товаров, которых де-факто не существовало. Взамен этой псевдопродукции экономический агент-получатель переводил на счет подозрительных компаний деньги, которые обналичивались подозреваемыми и передавались обратно в cash с удержанием определенного процента за данную услугу", — пояснили в прокуратуре.