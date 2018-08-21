Шок: в Кишиневе машина сбила ребенка, а разъяренный отец запрыгнул на авто

В соцсетях набирает популярность видео того, как в Кишиневе машина сбила ребенка, а разъяренный отец запрыгнул на авто: пользователи ругают и водителя, который не пропустил пешеходов, и отца ребенка, который не бросился помогать малышу.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Видео нелепого инцидента, который мог стать трагическим, было опубликовано в популярной группе в Facebook "Город без маршруток! Водители помогают пешеходам". Инцидент произошел на улице Асаки.

© Sputnik / Miroslav Rotari ДТП в Кишиневе: водитель снес столб - троллейбус всмятку

На "зебру" вышел мужчина с ребенком, все происходило на пешеходном переходе. Резко проехала машина, водитель попытался избежать столкновения, вильнул в сторону, но ребенка машина все-таки ударила.

Отец вместо того, чтобы кинуться к упавшему мальчику, запрыгнул на крышу машины и принялся по ней скакать.

Пользователи в соцсетях ругают и водителя, который не пропустил пешеходов, и отца ребенка, который не бросился помогать малышу, а устроил "танцы" на капоте. Судя по видео, ребенок остался жив, но, к сожалению, степень тяжести травм, полученных им при ударе машины, не известна.