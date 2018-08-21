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Мажор на BMW разорил крестьянина, жители Комрата уже боятся за своих детей

© Sputnik / Igor Zarembo
Происшествия
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Власти должны принять срочные меры, чтобы предотвратить гибель людей, считают горожане.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Рухнувшее здание и трое пострадавших — так завершилась шикарная прогулка владельца автомобиля BMW и его приятелей по столице Гагаузии.

В микрорайоне Комрата со звучным названием Заялпужье случилось резонансное происшествие. Автомобиль BMW, на большой скорости пролетая по улице Ферапонтьевская и стремясь к выезду из города, вышел из-под контроля водителя.

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Тяжелая скоростная машина снесла столб электропередач, и, продолжив беспорядочное движение, врезалась в стену капитального курятника, сложенного из котельца. Полуторатонная машина практически снесла опорную стену, в которой образовалась огромная дыра.

Водитель и два пассажира, любители быстрой езды, были госпитализированы в Комратскую районную больницу с травмами разной тяжести. 

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Местные жители, напуганные грохотом и разрушениями, которые причинил неизвестный "мажор", рассказали Gagauzinfo.MD, что боятся за своих детей — после ремонта дороги она стала излюбленной трассой для гонщиков-самоучек. Под колесами быстроходных машин постоянно гибнет домашняя птица. Если на дорогу выбежит ребенок, водитель на такой скорости просто не успеет затормозить, уверены горожане — они просят власти обратить внимание на эту проблему.

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Теги:
БМВ, ДТП, пострадавшие, Гагаузия, Комрат, Бедствия и чрезвычайные происшествия
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