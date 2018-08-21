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Массовое отравление в Бельцах - пострадали сотрудники иностранной фирмы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Более 40 сотрудников зарубежной фирмы госпитализированы с пищевым отравлением. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. В Бельцах более 40 человек попали в больницу с отравлением после того, как пообедали в местной столовой, передает Sputnik Moldova.

Речь идет о работниках иностранной фирмы, которая является участницей свободной экономической зоны в Бельцах.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Всего был госпитализирован 41 человек. Врачи диагностировали у них пищевое отравление. На данный момент их состояние оценивают, как средней степени тяжести.

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Деятельность столовой временно приостановлена. Необходимо выяснить, что стало причиной интоксикации. Отмечается, что заведение не принадлежит иностранному экономическому агенту.  Между ними лишь был заключен контракт об обеспечении обедами сотрудников.

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Теги:
экономический агент, массовое отравление, Молдова, Бельцы, Бедствия и чрезвычайные происшествия
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