Что творится: в Кишиневе снова сбили человека

В Кишиневе произошло очередное ДТП, где пострадал пешеход - это далеко не первый случай за сутки.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. В Кишиневе снова сбили пешехода, об этом свидетельствует видео опубликованное в соцсетях.

© Sputnik / Miroslav Rotari Серьезное ДТП: в Кишиневе сбили человека - видео

На кадрах видео видно, что на обочине лежит женщина, возле которой собралось несколько человек, оказывающих ей помощь. Как написали другие пользователи сети, ее сбила машина. Сам инцидент, по словам автора ролика, произошел на пешеходном переходе на улице Гренобле в столичном секторе Ботаника.

Рядом стоит автомобиль, который, предположительно, совершил наезд.

Как заметили пользователи соцсети, разметка пешеходного перехода почти полностью стерта, и один лишь знак указывает, что на этом участке необходимо пропускать пешеходов.

Участники дискуссии разделились на два лагеря — одни поддерживали водителя, указывая на то, что многие пешеходы невнимательны на дорогах и часто сами являются виновниками ДТП. Другие посчитали, что автолюбитель все же виноват, так как при любом раскладе перед пешеходным переходом необходимо сбавлять скорость, что могло бы спасти женщину.

Стоит отметить что за последние сутки в Кишиневе сбили, как минимум, трех человек. Один мужчина попал под колеса машины на улице Михая Витязула. Другой случай произошел на улице Георге Асаки. Там автомобиль наехал на ребенка прям она "зебре".