Доказано: в Молдове такие дороги, что их бьет град

В Молдове подсчитывают убытки от осадков за последние трое суток.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. С 18 по 20 августа многие населенные пункты Молдовы пострадали от обильных дождей и града.

© Sputnik / Мирослав Ротарь В Молдове выполняют программу по ремонту дорог

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, в Кантемирском районе град побил… дороги местного значения. Речь идет о 5,2 километра дороги в селе Кания и 0,3 километра дороги в селе Кырпешть.

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В гагаузском селе Нижний Конгазчик от града пострадали около семи гектаров овощных грядок, в селе Киркэешть Сынжерейского района — 1,2 гектара виноградника.