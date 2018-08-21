Доказано: в Молдове такие дороги, что их бьет град

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. С 18 по 20 августа многие населенные пункты Молдовы пострадали от обильных дождей и града.
По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, в Кантемирском районе град побил… дороги местного значения. Речь идет о 5,2 километра дороги в селе Кания и 0,3 километра дороги в селе Кырпешть.
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В гагаузском селе Нижний Конгазчик от града пострадали около семи гектаров овощных грядок, в селе Киркэешть Сынжерейского района — 1,2 гектара виноградника.